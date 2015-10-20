台湾股市：微收涨续创两个半月新高，预期明日台指期结算在高档区

路透台北10月20日 - 台湾股市周二小幅收涨，续创两个半月收盘新高。分析师指出，这波台股从7,200点的底部强势反弹突破8,600点，若欠缺基本面支撑恐难续攻，令今日指数持在平盘附近震荡整理；但市场预期明日台指期 可望结算在8,600点上方的高档区，带动尾盘指数由黑翻红。

台湾加权股价指数 收升0.26%，报8,653.60点，此前收盘高位为7月31日的8,665.34点；今日成交初值 为818.29亿台币，上交易日修正后为812.32亿。T

周三(21日)是10月台指期的最后到期日，外资至周一在台指期净多单部位仍高达2.09万口左右。元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，目前外资仍偏多操作，市场对明日台指期拉高或持平结算的预期氛围浓厚，明日大盘料续在高档附近盘坚。

〞预估台指期结算后，指数攻不上去，但回也回不深。〞他说。

他表示，随着大盘指数突破8,600点，大型权值股表现略显力犹未逮，部分资金已转进中小型股，市场对大盘操作转趋谨慎，暂先观望外资明日台指期结算后的转仓情形而定。明日指数主要区间暂看在8,500-8,650点的区间狭幅盘坚。

此外，德盛安联中华新思路基金经理人许廷全表示，多数电子股受惠于美国升息预期递延，汇兑收益普遍提升，加上新兴市场评价仍落在相对低档，激励资金回流新兴国家，外资布局台指期净多单已连续两周维持在2万口，皆成为台股短线重要的支撑力道。