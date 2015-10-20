重发-日本股市：日经指数微幅收高，电信类股在谨慎交投中大涨

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路透东京10月20日 - 日本股市周二微幅收高，在全球主要央行召开10月政策会议前，投资者采取谨慎立场；主要央行会议周四将以欧洲央行会议拉开序幕。

日经指数 收高0.4%报18,207.15点。

日本电信类股为日经指数作出巨大贡献，政府工作组周一就费率和服务改革举行首次会议后，德意志银行和巴克莱发布的报告凸显该类股的反弹潜能。

KDDI 以4.9%涨幅领涨电信类股，此前德意志银行将该股评级由“持有”上调至“买进”，称该股处于超卖状态。NTT Docomo 涨3.6%，软银 微涨1.5%。

旭化成 大跌4%，此前穆迪将该股评级前景由“稳定”下调至“负面”。