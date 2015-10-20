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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 14:34 BJT

《汇市简讯》美元/日圆原地踏步，波动区间为有记录以来最窄？

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* 美元/日圆原地踏步，在119.45-55日圆的“较大”区间波动，大多时候处在119.45-50之间

* 市场缺乏交投兴趣，薪酬结算引发部分资金流动，但主要仍受央行政策预期影响

* 市场越来越认为美联储不会升息，对日本央行放松政策的预期也在降温

* 美元/日圆小时图接近200日移动均线上方的119.56和一目均衡基准线下方的119.39

* 日线图接近一目均衡基准线上方的119.65日圆，119.20下方的转换线

* 今日仅有4.2亿美元行权价在119.00日圆的期权到期 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英; 审校 李春喜)

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