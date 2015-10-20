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债券 | 2015年 10月 20日 星期二 14:49 BJT

《汇市简讯》在欧元区经常帐数据公布前，欧元/美元的下行压力缓解

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* 德国9月PPI较前月下降0.4%，预估为较前月下降0.1%；较上年同期下降2.1%，8月同比下降1.7%

* 欧元/美元未理会该数据，在欧洲盘初小幅上涨

* 欧元区经常帐数据即将公布，该数据一直以来都支撑欧元，这也是欧洲央行政策会议召开前出炉的最后一项数据

* 8月欧元区净投资数据也将公布

* 两年期美国公债和德国公债收益率(殖利率)之差收窄2个基点。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 王颖)

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