《汇市简讯》在欧元区经常帐数据公布前，欧元/美元的下行压力缓解

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
0619GMT
* 德国9月PPI较前月下降0.4%，预估为较前月下降0.1%；较上年同期下降2.1%，8月同比下降1.7%
* 欧元/美元未理会该数据，在欧洲盘初小幅上涨
* 欧元区经常帐数据即将公布，该数据一直以来都支撑欧元，这也是欧洲央行政策会议召开前出炉的最后一项数据
* 8月欧元区净投资数据也将公布
* 两年期美国公债和德国公债收益率(殖利率)之差收窄2个基点。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 王颖)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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