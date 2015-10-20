日本债市：多数公债小涨，此前20年券标售吸引良好买需

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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指标10年期公债价格上涨，其收益率(殖利率) 小跌0.5个基点至0.315%。
尽管20年债标售结果强劲，超长天期公债表现却稍微滞后，20年债收益率 持平于1.080%，30年债收益率 涨0.5个基点至1.355%。
10年期公债期货价格 升0.12点至148.40。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.015% +1.0 0.005%
五年期公债 0.060% +0.0 0.060%
10年期公债 0.315% -0.5 0.320%
20年期公债 1.080% +0.0 1.080%
30年期公债 1.355% +0.5 1.350%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.40 +0.12 148.28
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。