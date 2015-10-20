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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 14:53 BJT

日本债市：多数公债小涨，此前20年券标售吸引良好买需

指标10年期公债价格上涨，其收益率(殖利率) 小跌0.5个基点至0.315%。

尽管20年债标售结果强劲，超长天期公债表现却稍微滞后，20年债收益率 持平于1.080%，30年债收益率 涨0.5个基点至1.355%。

10年期公债期货价格 升0.12点至148.40。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.015% +1.0 0.005%

五年期公债 0.060% +0.0 0.060%

10年期公债 0.315% -0.5 0.320%

20年期公债 1.080% +0.0 1.080%

30年期公债 1.355% +0.5 1.350%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.40 +0.12 148.28

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚/刘秀红；审校 李春喜/张若琪)

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