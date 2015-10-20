《路透晚报》--10月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国外贸：中英将达成金融及能源等经贸合作，金额超历次--商务部

中国商务部周二称，中国主席习近平访问英国会达成一批重要经贸成果，涵盖金融、能源、医疗、汽车、地产等多个领域，涉及金额很大，超过历次领导人访英的成果。

--中国数据：9月对外非金融直接投资103亿美元，同比增5.2%--商务部

中国商务部周二称，中国9月对外非金融直接投资103亿美元，同比增长5.2%；截至9月底，中国累计对外非金融类直接投资5.5万亿元人民币（折合8,323亿美元）。

--中国经济：近六成城市未有地下管网普查，应持续加大资金投入--专家

中国经济社会理事会理事齐骥近日表示，全国近六成城市从未开展过地下管网普查，近七成城市没有建立地下管网综合管理信息系统，应持续加大资金投入，高质量地加快地下管网设施建设。

--《分析师观点》台湾9月外销订单明显优于预期，欲成长要待明年

台湾经济部周二公布，9月外销订单金额较上年同期衰退4.5%，明显优于市场预估的衰退12.7%。因国际品牌手持行动装置新品上市，带动组装代工及相关产业供应链订单明显增加，加上各货品年底销售旺季备货需求带动。

【金融】

--全球金融：芝商所和中国建行将推出首次在伦敦实物交割的离岸人民币期货合约

期货期权交易所运营商芝加哥商业交易所集团(CME Group)周一发布公告称，CME和中国建设银行将推出首次在伦敦实物交割的离岸人民币(CNH)期货合约。

--路透专访：中行推出首只银行系交易类债券指数，人民币国际化推进内外联动

人民币国际化推进及其回流机制拓宽，在造就境外机构成为境内金融市场一支不容忽视的力量之时，中国金融机构能提供的内外联动的国际化相关产品也在逐渐丰富。中国银行周二将正式推出人民币债券交易指数，为银行系构建的首个服务人民币国际化的交易类债券市场指数。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购量缩价稳，资金宽松央行短期支持稳步减力

中国央行公开市场周二逆回购操作量缩价稳，单日净回笼150亿元人民币。资金面持续宽松，即便当前面临季度缴税因素也暂未见影响，央行此前在季末对流动性提供的短期支持遂顺势稳步减力。

--中国债市动态：买气支撑现券一二级同向暖，做多情绪再发酵预期仍乐观

中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS普跌，中长债表现较明显。交易员表示，一早基金、理财等机构买气较为旺盛，中长期金融债收益率走低近3-4个基点，随后招标的一级国开新债亦多低于市场预期，做多情绪进一步发酵。

--中国债市：中钢股份拟延期支付“10中钢债”利息，因新担保方案或影响回售

继“中钢债”追加质押担保之后，中国中钢股份有限公司周一晚间公告称，考虑到正在研究的新增抵质押担保方案可能会影响投资人的回售意愿以及利息支付事宜，将延期支付规模20亿元人民币的“10中钢债”本期利息。

--中国货币市场：回购利率变动不大，公开市场单日净回笼不改宽松局面

中国银行间市场周二主要回购加权利率变动不大，市场整体维持近期宽松局面。央行公开市场今日虽小幅净回笼，且目前正值季度缴税之际，但资金供给充裕下市场影响不大。

--中国金融：今年前两批专项建设债已发行结束，年利率为1.2%--财新

中国财新网周二引述多位业内人士报导，今年由国家开发银行及农业发展银行发行的专项建设债总额度为3,000亿元人民币，一共三批，前两批已发行结束，年利率为1.2%，期限20年。

--《中国新债预测》七年国债中标利率预测均值3.07%，交投欠活跃料仅略低二级

中国财政部周三将招标发行七年期国债。路透调查显示，虽七年期品种属于不活跃品种，但流动性宽裕下市场配置需求仍在；不过考虑到该期国债的期限特征，市场预计交易户参与程度或较低，市场预测均值落在3.07%，略低于二级水平。

--新债招标：中国国开行七年固息债利率3.59%，10年3.5095%--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行 CHDB.UL 上午招标的七年期固息债中标利率3.59%，接近3.60%的预测均值；同时招标的10年期增发债中标收益率3.5095%，此前预测均值3.53%。对应投标倍数3.27倍和3.09倍。

--新债招标：中国10年铁道债利率3.86%，20年4.11%--业内人士

业内人士周二透露，中国铁路总公司上午招标的两期固息债，10年期中标利率3.86%，20年期为4.11%。此前两个期限设定的投标区间为3.31%-4.31%和3.71%-4.71%。

--新债招标：江西5-10年一般地方债较下限上浮25bp，三年上浮24bp--业内人士

业内人士周二透露，中国江西省下午招标的四期一般地方债，三年、五年、七年和10年期中标利率分别为3.05%、3.18%、3.37%和3.34%，除三年期较下限上浮24个基点(bp)外，其它期限均为上浮25个基点(bp)。该省另两批专项地方债中标利率较下限上浮幅度在12-25bp不等。甘肃省四期一般地方债及两期专项债较下限均上浮20bp。

【外汇】

--人民币汇率：低于适当的中期估值水平，短期汇率走向难评估--美财政部报告

美国财政部公布最新报告称，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势。人民币汇率短期走向难以评估，但仍低于适当的中期估值水平，未来支撑人民币升值的核心因素仍然存在。

--中国汇市：人民币早盘转跌为升，美汇率报告政治意味浓实际影响有限

人民币兑美元即期周二早盘转跌为升，中间价则再创三周新低。交易员称，美国最新发布的半年度汇率报告政治意味浓厚，而且和实际明显相互矛盾，实际影响料有限；人民币反弹更多是对前期连续调整的修正，后续仍有下探6.3850元附近支撑可能。

--离岸人民币：中国央行在伦敦发行的一年期央票询价区间为3.3%左右

中国央行周二在伦敦发行的一年期基准规模的央票询价区间为3.3%左右。路透旗下IRF杂志称，根据债券承销书称，央行此次发行债券目的为增加离岸人民币市场的高质量债券供应，满足国际投资者人民币资产的交易和流动性，为海外投资者提供高品质的人民币抵押品，并能提供更完善的人民币离岸市场基准利率。

--离岸人民币：瑞士金融监管机构称，中国建设银行已获得瑞士银行业执照

瑞士金融监管机构的发言人周一表示，中国建设银行已经获得瑞士银行业执照。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.1%至两个月新高，中小市值股票活跃

中国股市沪综指周二收升1.1%，创两个月收盘高点。分析师指出，大盘进入3,400点附近的关键阻力区域，投资者对未来走势判断出现分歧，场内观望气氛转浓，股指大多时间窄幅震荡调整，中小市值股票仍较活跃，尾市大盘升势有所加快。

--中国基金：9月QFII A股基金业绩跌2.99%，略好于国内股票型基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周二发布最新月度报告称，按实际业绩计算，9月中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩跌2.99%，略好于国内股票型基金；今年来平均业绩累计下跌9.93%，表现则逊于国内股票型基金。

--企业并购：中国商务部附条件批准诺基亚收购阿尔卡特朗讯股权案

中国商务部周一决定附条件批准诺基亚收购阿尔卡特朗讯股权案。商务部称，诺基亚承诺就标准必要专利许可继续遵循FRAND原则，并就禁令、标准必要专利的转让等问题做出了相应承诺。诺基亚的上述承诺能够减少交易对市场竞争的潜在威胁。

--《独家新闻》中国石化洽购腾龙芳烃旗下因安全问题被关闭的化工厂

据三名知情人士称，中国国有能源巨头--中国石油化工股份有限公司正在就收购腾龙芳烃的控股权进行深入磋商。腾龙芳烃是一家独立的石化企业，运营中国最大的化工厂之一。

--企业并购：乐视将控股易到用车