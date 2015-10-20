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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 15:12 BJT

新兴汇市：大宗商品价格下跌导致马币领跌亚币，人民币上扬

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.67 119.49 -0.15 -0.01 119.66

坡元 1.3880 1.3880 -0.00 -4.47 1.3260

台币 32.343 32.418 +0.23 -1.93 31.718

韩元 1126.84 1121.00 -0.52 -2.44 1099.30

泰铢 35.37 35.35 -0.06 -6.98 32.90

菲律宾披索 46.15 46.07 -0.17 -3.10 44.72

印尼卢比 13640.00 13530.00 -0.81 -9.24 12380.00

印度卢比 64.90 64.80 -0.15 -2.88 63.03

马币 4.2430 4.2055 -0.88 -17.59 3.4965

人民币 6.3458 6.3601 +0.23 -2.23 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红/陈宗琦；审校 李春喜)

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