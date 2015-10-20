《中国新债预测》七年国债中标利率预测均值3.07%，交投欠活跃料仅略低二级

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
* 招标品种：财政部七年期新发国债
* 招标金额：280亿元人民币
* 招标时间：周三10:35-11:35
* 受访人数：11位(银行、券商和保险)
* 预测区间：3.02%-3.10%
* 预测均值：3.07%(按各家机构预测值平均)
路透北京10月20日 - 中国财政部周三将招标发行七年期国债。路透调查显示，虽七年期品种属于不活跃品种，但流动性宽裕下市场配置需求仍在；不过考虑到该期国债的期限特征，市场预计交易户参与程度或较低，市场预测均值落在3.07%，略低于二级水平。
“（该品种）牛市里面不活跃，价格也没有太突，跟着10年走吧。”北京一银行交易员说，今日国开招标结果尚可，但目前感觉不到这种情况会延伸至明天的国债招标。
北京另一银行交易员亦表示，国债需求整体稳定，不会有国开债那么好；由于七年期品种平常活跃度不高，故届时交易户介入或较少。
国开行上午招标的一至10年五期债，中标收益率大多低于预期，投标倍数最低是10年期的3.09倍，最高是一年期的3.88倍。
中国银行间市场周二主要回购利率 变动不大，市场整体维持近期宽松局面。央行公开市场今日虽小幅净回笼150亿元人民币，且目前正值季度缴税之际，但资金供给充裕下市场影响不大。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.1372%。目前二级市场同期限活跃券150014最新报价 为3.09%/3.08%。
明日招标七年期国债为今年第26期记账式附息国债。采用混合式招标方式，标的为利率，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标，发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债10月22日开始计息，利息按年支付；招标结束至10月26日进行分销，10月28日起上市交易，发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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