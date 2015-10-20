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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 15:18 BJT

全球金市：金价走势挣扎，受美元走强及美国升息疑虑拖累

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价格 变动 涨跌%

现货金 1171.75 1.45 0.12

现货银 15.87 0.05 0.32

现货铂金 1005 -4 -0.4

现货钯金 681 -1.5 -0.22

COMEX期金 1172.5 -0.3 -0.03

COMEX期银 15.89 0.049 0.31

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/高琦 审校 李爽/陈宗琦)

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