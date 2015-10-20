全球金市：金价走势挣扎，受美元走强及美国升息疑虑拖累

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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价格 变动 涨跌%
现货金 1171.75 1.45 0.12
现货银 15.87 0.05 0.32
现货铂金 1005 -4 -0.4
现货钯金 681 -1.5 -0.22
COMEX期金 1172.5 -0.3 -0.03
COMEX期银 15.89 0.049 0.31
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/高琦 审校 李爽/陈宗琦)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。