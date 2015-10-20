路透基点：台湾康那香股份有限公司签署15亿台币再融资协议--TRLPC

路透香港10月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市个人护理产品企业--康那香股份有限公司在10月14日签署一项15亿台币(4,700万美元)五年期再融资协议。

第一商业银行担任牵头行兼簿记行和额度代理行，其他七家银行在一般银团阶段参贷，获得不同头衔。

这笔融资由借款者的董事长担保，以土地、工厂和设备为抵押，本案包括A部分10亿台币定期贷款、B部分5亿台币定期贷款和C部分5亿台币商 业票据担保。A与B部分合计金额不得超过10亿台币。

如果借款人的负债比率为160%或更低，则A部分的利率为一年期邮政 储蓄利率加码22个基点；如果负债比率高于160%，则加码33个基点。

B部分贷款头三年的利率为台币利率互换(IRS)加码70.6个基点，在第 四和第五年与A部分利率相同。

A与B部分最低税前利率为1.7%。

如果借款人的负债比率为160%或更低，则C部分的年度费用为65基点 ，高于160%则是70基点。