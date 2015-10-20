《中国上海证交所A+B股股价对比表》--10月20日

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透香港10月20日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:25时,1美元=6.347人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 8.77 0.656 2.11 市北高新 20.59 0.849 3.82 大众交通 17.59 1.095 2.53 永生投资 24.17 1.817 2.10 老凤祥 49.97 4.442 1.77 S中纺机 7.43 0.487 2.40 鼎立股份 9.26 0.596 2.45 氯碱化工 13.54 0.67 3.18 双钱股份 16.3 0.966 2.66 海立股份 10.02 0.669 2.36 浦东金桥 26.38 1.697 2.45 外高桥 30.97 2.2 2.22 ST联华 17.66 1.384 2.01 锦江投资 46.66 1.851 3.97 中路股份 57.46 3.008 3.01 金山开发 15.62 0.791 3.11 海欣股份 10.92 0.679 2.53 耀皮玻璃 7.42 0.621 1.88 大江股份 7.67 0.625 1.93 上柴股份 12.48 0.762 2.58 丹化科技 8.28 0.595 2.19 上海三毛 12.02 0.913 2.07 友谊股份 21.01 1.849 1.79 上工申贝 15.75 1.012 2.45 上海机电 29.91 2.512 1.88 宝信软件 62.68 3.938 2.51 上海物贸 15.57 0.889 2.76 自仪股份 19.93 1.349 2.33 上海普天 45.12 1.447 4.91 陆家嘴 54.26 3.295 2.59 华新水泥 8.3 0.664 1.97 锦江股份 34.38 2.996 1.81 鄂尔多斯 8.23 0.877 1.48 华电能源 8.03 0.579 2.19 SST天海 8.29 0.527 2.48 大名城 10.12 0.835 1.91 东方通信 9.88 0.724 2.15 黄山旅游 20.91 1.679 1.96 开开实业 18.31 1.075 2.68 海南航空 4.19 0.633 1.04 ST轻骑 7.12 0.527 2.13 振华重工 6.64 0.528 1.98 锦州港 6.3 0.573 1.73 九龙山 15.11 0.998 2.39 凌云股份 16.43 0.846 3.06 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。