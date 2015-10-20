欧元债市：公债收益率下跌，更多迹象表明欧元区面临通缩压力

欧洲央行管理委员会周四在马尔他开会，市场预期央行总裁德拉吉将会强调采取行动提振通胀率的意愿，但不会调整现有的每月资产购买计划。

不过市场仍高度预期欧洲央行12月或明年初可能延长或扩大量化宽松。

德国10年期公债收益率 跌1个基点，至0.56%，多数其他欧元区公债收益率跌1-2个基点。

“全球通胀停滞压力再起，让欧洲央行不只更难在今年或明年达到目标，连中期也不例外，”RIA Capital Markets债券分析师Nick Stamenkovic称。

“欧洲央行看来愈发有可能采取额外行动，大概不是本周，但我们认为12月会议有很大可能延长量化宽松，这会使德债及二线国家公债短期受到支撑。”(完)

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