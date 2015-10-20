表格：外资在韩国股市买超337亿韩元，连续第四日买超

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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路透首尔10月20日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0725GMT，外资在韩国股市买超337亿韩元，为连续第四日买超，期间累计买超5,130亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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10月20日 33.7 71.4 -131.2
^10月19日 63.0 -26.6 -44.2
10月16日 375.8 124.1 84.9
10月15日 40.5 232.3 -291.2
10月14日 -111.3 38.8 53.6
10月13日 106.5 -90.1 -33.1
10月12日 133.1 85.9 -267.2
10月8日 190.0 -37.8 -203.1
10月7日 88.1 87.4 -210.9
10月6日 135.1 91.3 -162.7
10月5日 -15.4 73.4 -135.9
10月2日 -127.6 -12.4 105.9
10月1日 101.1 171.2 -305.5
9月30日 147.5 -151.0 -35.6
9月25日 -298.0 151.6 86.1
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本月以来 1,012.6 809.0 -1,540.6
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今年以来 1,890.1 -4,037.6 1,806.7
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注：^ 10月19日为修正后数据。(完)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。