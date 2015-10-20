版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 15:40 BJT

表格：外资在韩国股市买超337亿韩元，连续第四日买超

路透首尔10月20日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0725GMT，外资在韩国股市买超337亿韩元，为连续第四日买超，期间累计买超5,130亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

---------------------------------------------

10月20日 33.7 71.4 -131.2

^10月19日 63.0 -26.6 -44.2

10月16日 375.8 124.1 84.9

10月15日 40.5 232.3 -291.2

10月14日 -111.3 38.8 53.6

10月13日 106.5 -90.1 -33.1

10月12日 133.1 85.9 -267.2

10月8日 190.0 -37.8 -203.1

10月7日 88.1 87.4 -210.9

10月6日 135.1 91.3 -162.7

10月5日 -15.4 73.4 -135.9

10月2日 -127.6 -12.4 105.9

10月1日 101.1 171.2 -305.5

9月30日 147.5 -151.0 -35.6

9月25日 -298.0 151.6 86.1

----------------------------------------------

本月以来 1,012.6 809.0 -1,540.6

----------------------------------------------

今年以来 1,890.1 -4,037.6 1,806.7

----------------------------------------------

注：^ 10月19日为修正后数据。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐