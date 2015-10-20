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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 15:49 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆买单推动英镑/美元上探1.5508美元

0727GMT

* 大量英镑/日圆买单推动英镑/美元上探1.5508美元

* 1.5508为10月15日创下的三周高点(1.5507为10月15日伦敦盘初高点)

* 英镑/美元亚洲盘在1.5458-1.5481之间波动。1.5498为周一高点

* 英镑/美元必须收于1.55上方才能激起投资者热情。多头的目标包括1.58美元

* 英国央行货币政策委员会委员麦卡弗蒂将于0945GMT在伦敦发表讲话

* 卡尼将于1000GMT向英国下议院财政委员会会议上发表证词。他还将在周三发表讲话。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 李春喜)

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