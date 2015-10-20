《汇市简讯》英镑/日圆买单推动英镑/美元上探1.5508美元

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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0727GMT
* 大量英镑/日圆买单推动英镑/美元上探1.5508美元
* 1.5508为10月15日创下的三周高点(1.5507为10月15日伦敦盘初高点)
* 英镑/美元亚洲盘在1.5458-1.5481之间波动。1.5498为周一高点
* 英镑/美元必须收于1.55上方才能激起投资者热情。多头的目标包括1.58美元
* 英国央行货币政策委员会委员麦卡弗蒂将于0945GMT在伦敦发表讲话
* 卡尼将于1000GMT向英国下议院财政委员会会议上发表证词。他还将在周三发表讲话。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 李春喜)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。