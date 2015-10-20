金属期市：伦铜持稳，受中国需求担忧拖累

0713 GMT，伦敦期铜 持平在每吨5,214美元，此前曾跌到5,171美元，为10月8日以来最低。期铜昨日下跌1.5%。

自8月末触及5,000美元下方的六年低点后，铜价正努力要重获上行动能，但许多市场人士都预计铜价恐在年底前再创新低。

“在LME Week会场上，我发现人们都是不切实际的乐观。每个人都觉得铜价会反弹。但事实根本就不是这样。这是新的常态。真正的情况则是，未来几年需要拼尽全力来争夺业务，”一位亚洲的实货交易员说道。

上海期交所主力期铜 在尾盘下跌0.8%，报每吨39,200元人民币。（完）

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