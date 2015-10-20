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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 15:57 BJT

更新版 1-韩股业绩：浦项钢铁季度获利创逾两年最高，受铁矿石成本稳定支撑

在中国钢铁厂商的推动下，全球钢铁供应过剩，从而拖累浦项钢铁股价下跌。周一该股收盘报182,500韩元，为2005年7月以来最低。

然而，这种黯淡局面可能在第四季有所缓解。浦项称，预计一直到今年底，铁矿石投入价格将维持疲弱，还预计中国钢铁需求下降速度将减缓。

中国第三季经济增速为2009年以来最低，但政府加快基础设施项目的支出，并放宽对房地产行业的限制，有可能缓解钢铁供应过剩局面。

财报公布前，浦项钢铁股价周二收低1.6%，韩国综合股价指数 收升0.5%。(完) (编译 蔡美珍/李爽 审校 张明钧/张荻)

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