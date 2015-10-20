更新版 1-韩股业绩：浦项钢铁季度获利创逾两年最高，受铁矿石成本稳定支撑

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
在中国钢铁厂商的推动下，全球钢铁供应过剩，从而拖累浦项钢铁股价下跌。周一该股收盘报182,500韩元，为2005年7月以来最低。
然而，这种黯淡局面可能在第四季有所缓解。浦项称，预计一直到今年底，铁矿石投入价格将维持疲弱，还预计中国钢铁需求下降速度将减缓。
中国第三季经济增速为2009年以来最低，但政府加快基础设施项目的支出，并放宽对房地产行业的限制，有可能缓解钢铁供应过剩局面。
财报公布前，浦项钢铁股价周二收低1.6%，韩国综合股价指数 收升0.5%。(完) (编译 蔡美珍/李爽 审校 张明钧/张荻)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。