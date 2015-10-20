英镑/日圆：昨日上涨，成功到达185.00日圆的心理区域。只要汇率在8月18日拉出的下行趋势线上方交投，并位于上档渠道之内，我认为短线趋势偏向正面。因此，我预期若明显站上185.00，接着有可能持续升向我们的下一道阻力186.00。我们的摆动点(oscillator)侦测到正向动能，为这样的看法提供支撑。RSI在从50一线略上方反弹后走升，而MACD则站上零与信号线上方。至于整体趋势，8月24日双顶部型态完成后，中期趋势有些偏向负面。不过由于汇率于10月2日触及较高的低点，因此长期来看，我暂时倾向持平的立场。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1345 1.1324 0.19 -6.22 1.2097

美元/日圆 119.67 119.48 0.16 0.18 119.68

欧元/日圆 135.77 135.31 0.34 -6.51 144.77

美元/瑞郎 0.9538 0.9562 -0.25 -4.05 0.9941

英镑/美元 1.5480 1.5461 0.12 -0.60 1.5573

美元/加元 1.2997 1.3017 -0.15 11.87 1.1618

澳元/美元 0.7293 0.7249 0.61 -10.71 0.8168

新西兰元/美元 0.6835 0.6786 0.72 -12.34 0.7797

欧元/瑞郎 1.0822 1.0828 -0.06 -10.01 1.2026

欧元/英镑 0.7327 0.7323 0.05 -5.52 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3901 9.4214 -0.33 -0.20 9.4688

美元/挪威克朗 8.1100 8.1298 -0.24 8.54 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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