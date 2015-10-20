台湾汇市：台币随亚币收低，外销订单优于预期不易看贬

* 台币兑美元收低，随亚币走弱 * 外销订单优于预期，台币大贬机率低 * 明日实质交易区间暂看32.300-32.450 路透台北10月20日 - 台币兑美元 周二收低。交易员指出，主要因韩元等亚币表现偏弱，不过午 后一度随人民币走强而收敛跌幅，但尾盘央行仍照例作价以贬值近1角作收。 他们表示，今日下午公布的9月份外销订单明显优于预期，可能会让市场产生台币再大贬机率不高的心理 反应。此外，月底将届，出口商的抛汇压力逐渐升高，搭配近期外资仍偏向汇入，预料台币短期可望持强。 〞今天没啥方向，不过短期没有贬的理由，偏升机会高一点。〞一位公股银行交易主管说。 他表示，台币这波反弹让出口商的惜售心态降温，只要高于32.400就会有卖盘出现，似乎显示出口商已逐 渐认同美元短期内难回到32.500价位。 另一公股银行交易员指出，海外市场首先要观察周四欧洲央行的政策会议，市场臆测可能会祭出更多刺激 举措，此举或有助美元表现。 台湾经济部周二公布，9月外销订单金额较上年同期衰退4.5%，明显优于市场预估的衰退12.7%。因国际品 牌手持行动装置新品上市，带动组装代工及相关产业供应链订单明显增加，加上各货品年底销售旺季备货需求 带动。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘各种天期美元/台币换汇点折价幅度较上日收敛。指标 一个月美元/台币远汇 尾盘报32.345/32.375，上日收在32.410。 今日台币实质交易区间在32.330-32.420；上日交易区间在32.270-32.459。交易员预估，明日台币实质交 易区间暂看在32.300-32.450。 马币(林吉特)周二领跌新兴亚币，因中国经济放缓打击大宗商品价格，另外，美元全线持坚，因市场预计 欧洲央行将采取更多货币刺激措施。 其中韩元兑美元 因美元全线走强而下跌。韩国当 地市场收盘时，韩元兑美元 报1,131.0，周一收盘报1,121.0。 台湾股市周二小幅收涨，续创两个半月收盘新高。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆 资在台股买超51.12亿台币，连四个交易日买超共计269.53亿台币；上交易日为买超59.05亿台币。[nL3T12J2Q I] 本周国际重要经济数据和事件： 10/20(二)：德国9月生产者物价指数；英国央行总裁卡尼及副总裁贝利参加英国下议院财政委员会会议； 欧元区8月未经季节调整经常帐；欧元区8月净投资；美国9月建筑许可年率；房屋开工年率；巴西央行举行货 币政策委员会会议。 10/21(三)：英国公共部门净借款；加拿大央行利率决定；巴西央行利率决定。 10/22(四)：台湾主计总处公布9月季调失业率；韩国国内生产总值(GDP)初值；欧洲10月央行利率决定(再 融资利率)；欧元区消费者信心指数10月初值；法国10月企业景气指数； 英国9月零售销售；美国9月成屋销售 年率；美国9月领先指标；英国财政大臣奥斯本在英国下议院财政委员会讨论英国央行议案；美联储原副主席D onald Kohn出席讨论会；欧洲央行管理委员会会议。 10/23(五)：台湾公布9月工业生产指数年变动率；台湾公布9月M2年增率；法国Markit制造业采购经理人 指数(PMI)10月初值；德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；欧元区Markit制造业采购经理人指数 (PMI)10月初值；美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.510 32.418 32.330-32.580 32.550 7.72 5.93 司 元太外汇经纪公 32.508 32.416 32.330-32.548 32.548 3.58 2.64 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.060/-0.040 美元/台币六个月期 -0.055/-0.035 -0.075/-0.045 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 林高丽)