《路透晚报》--10月20日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数微幅收高，电信类股在谨慎交投中大涨

日本股市周二微幅收高，在全球主要央行召开10月政策会议前，投资者采取谨慎立场。日本电信类股为日经指数作出巨大贡献，政府工作组周一就费率和服务改革举行首次会议后，德意志银行和巴克莱发布的报告凸显该类股的反弹潜能。日经指数收高0.4%报18,207.15点。东证股价指数收高0.3%至1,499.28点。

--中国股市：沪综指收升1.1%至两个月新高，中小市值股票活跃

中国股市沪综指收升1.1%，创两个月收盘高点。分析师指出，大盘进入3,400点附近的关键阻力区域，投资者对未来走势判断出现分歧，场内观望气氛转浓，股指大多时间窄幅震荡调整，中小市值股票仍较活跃，尾市大盘升势有所加快。沪综指收报3,425.33点，涨38.63点或1.14%，此前收盘高点为8月21日的3,507.74点；上证A股今日成交3,829亿元人民币，较上日4,525亿元下降一成半。

--香港股市：收低，投资者经历三周强劲反弹后获利了结

香港股市收盘下跌，因经历三周反弹将指标恒生指数推高逾13%之后，投资者进行获利了结。恒生指数收跌0.4%至22,989.22点；恒生国企指数亦跌0.4%至10,649.45点。

--汇市：欧元反弹，ECB官员言论打压了进一步放宽政策的预期

欧元兑美元自10日低点反弹，欧洲央行周四的政策会议在即，但决策者的论调却风向有变，这打压了有关央行可能进一步放宽货币政策的市场预期。欧元兑美元日内涨幅略高于0.1%，升至1.1343美元，周一曾低见1.1306。

--欧元债市：公债收益率下跌，更多迹象表明欧元区面临通缩压力

欧元区公债收益率(殖利率)下跌，此前公布的德国生产者物价指数(PPI)的降幅大于预期，加大了欧洲央行考虑进一步采取刺激措施的压力。德国10年期公债收益率跌1个基点，至0.56%，多数其他欧元区公债收益率跌1-2个基点。

--国际油市：油价持稳，但焦点仍在供应过剩上

油价持稳，在一周跌势后交易员空头回补，但升势受限，因忧心供应过剩及全球经济体质问题。0830GMT，布兰特原油12月合约下跌0.28美元至每桶48.33美元。上交易日结算价下跌1.85美元或3.7%。美国11月原油期货跌0.02美元至45.87美元，上交易日结算价下跌1.37美元或3%。

--全球金市：金价走势挣扎，受美元走强及美国升息疑虑拖累

金价走势挣扎，受美元走强及围绕美国联邦储备理事会仍可能年内升息的担忧情绪拖累。此前金价已连跌三日。“近期有关升息时间的不确定性加深，这无益于黄金走势。”一位在悉尼的交易员表示，“我们目前只能从美元获得交投指引。”0825GMT，现货金报每盎司1,173.66美元。美国期金涨0.09%报每盎司1173.9美元。

--金属期市：伦铜持稳，受中国需求担忧拖累

伦敦金属交易所(LME)期铜持稳，盘中稍早曾跌至近两周低点，因铜消费大国中国经济增长放缓，抵消了季节性需求上扬。0823GMT，伦敦期铜报涨0.07%报每吨5,209.50美元，此前曾跌到5,171美元，为10月8日以来最低。期铜昨日下跌1.5%。上海期交所主力期铜在尾盘下跌0.8%，报每吨39,200元人民币。