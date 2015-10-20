《全球汇市》欧元反弹，ECB官员言论打压了进一步放宽政策的预期

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1363 1.1324 0.34 -6.07 1.2097
美元/日圆 119.56 119.48 0.07 0.08 119.68
欧元/日圆 135.84 135.31 0.39 -6.46 144.77
美元/瑞郎 0.9522 0.9562 -0.42 -4.21 0.9941
英镑/美元 1.5479 1.5461 0.12 -0.60 1.5573
美元/加元 1.3009 1.3017 -0.06 11.97 1.1618
澳元/美元 0.7283 0.7249 0.47 -10.84 0.8168
新西兰元/美元 0.6827 0.6786 0.60 -12.44 0.7797
欧元/瑞郎 1.0819 1.0828 -0.08 -10.04 1.2026
欧元/英镑 0.7339 0.7323 0.22 -5.36 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3908 9.4214 -0.32 -0.19 9.4688
美元/挪威克朗 8.1113 8.1298 -0.23 8.56 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 高琦/李春喜/蔡美珍/张荻/陈宗琦)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。