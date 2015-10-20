路透基点：民生金融租赁寻求调降2亿美元境外贷款利率45个基点--TRLPC

路透香港10月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，民生金 融租赁股份有限公司寻求调降2亿美元境外贷款利率，要求参贷银行重新 承贷。此前不久，该公司曾在9月底完成了一项境内再融资案的调整。 消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷和玉山商业银行上周二对此三 年期境外贷款发出新的条款书，利率由较伦敦银行间拆放款利率(Libor) 加码225个基点降至加码180个基点。玉山商业银行担任额度代理行，该交 易最初在今年7月进入银团阶段。 利率调降45个基点后，该境外贷款的最高综合收益由7月最初进入银 团阶段时的255个基点降至210个基点。参贷规模较低的银行所获综合收益 也由250个基点和245个基点分别降至205个基点和200个基点。 “在中国央行降息后，公司的境内融资相对更为便宜，所以又何必寻 求境外融资呢？”在调整前参贷的一家银行的人士称，“但我觉得，在调 整之后，我们再次参与这项境外贷款将很难获批，因为调降力度实在太大 了。” 此前，民生金融租赁9月30日所签境内贷款也是将利率调降了45个基 点。其中，该公司将贷款规模减少至1.5亿美元，期限由三年缩为两年。 利率较Libor加码由210个基点降至165个基点，调整后的最高综合收益为2 00个基点，调整前为240个基点。 消息人士称，在调降利率之前，已有十多家银行参贷。调整后的银行 回复截止日期为10月30日，目前还不清楚有多少家银行会重新参贷。之前 境内贷款条件调整后，与独家簿记行瑞士信贷共同参贷的银行数由14家减 至10家。 “我们仍会以与调整前同样的规模参与此交易。(此境外贷款的)综合 收益仍稍高于境内贷款，而且市场上的交易相当少，”另一家银行的人士 称。 民生金融租赁全资子公司--民生香港国际租赁有限公司为借款人。 民生金融租赁成立于2008年，由中国民生银行和天津保税区投资有限 公司共同创建。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)