人民币汇率：低于适当的中期估值水平，短期汇率走向难评估--美财政部报告

路透北京10月20日 - 美国财政部公布最新报告称，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势。人民币汇率短期走向难以评估，但仍低于适当的中期估值水平，未来支撑人民币升值的核心因素仍然存在。

美国财政部19日公布的覆盖其主要贸易对象的《国际经济和汇率政策报告》不再指责人民币汇率“大幅低估”，但提出将紧密关注中国新汇改政策的实施情况，尤其是中国未来是否允许人民币跟随市场力量来升值或者贬值。市场力量对汇率的影响力将反映中国新汇率机制的执行情况。

“鉴于经济不确定、资本流动波动性加大以及中国经济增长放缓前景，人民币汇率近期的轨迹很难评估。但是，我们对人民币的判断是仍低于适当的中期估值。”美财政部2015年半年汇率报告称，并指出欢迎提高人民币汇率政策的透明度。

报告指出，当前人民币汇率走向仍对监管层的信号高度敏感，包括央行每日公布的中间价。人民币汇率短期面临贬值压力，但这可能是短暂的，且这种短期压力并不等同于决定均衡汇率的中期基本面，一些推动人民币升值的核心因素仍存在。

报告称，推动人民币升值的核心因素包括强劲的外部平衡，规模较大且在不断增长的经常账户盈余，大幅改善的贸易条件以及正在进行的外国直接投资净流入。但中国经济再平衡的挑战也仍在，中国GDP增长贡献中投资所占份额仍较高，家庭消费比例低。

报告认为，中国经济增长动力需要真正转向更多依靠家庭消费。中国有必要出台众多举措来实现再平衡，政府部门需要在更大范围推出更多措施，为家庭消费提供额外的财政支持。其中，货币进一步升值亦是关键之举，升值将提升中国消费者的购买力，并有助于生产转向非贸易商品和服务。

中国央行今年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。

**短期汇率承压**

报告提到，中国8月进行新的汇率改革，令市场大为震惊。考虑到中国汇改以及经济增速放缓的迹象，市场预期短期人民币兑美元将进一步贬值。

在新汇改政策之前，人民币兑美元汇率基本保持不变，在这样的情况下，2015年人民币实际有效汇率跟随美元升值。人民币的实际有效汇率自2010年6月以来已经升值接近30%。

报告认为，7月以来，中国股市动荡加剧和投资者担心中国经济下滑加剧了资本外流，这一状况实际自2014年三季度持续至今，给当前偏弱的人民币汇率增加压力。

根据中国国际收支平衡数据，美国财政部估计中国今年上半年在非直接投资的资本外流达到2,500亿美元，而去年同期不过只是260亿美元的水平。美国财政部并估计7月非直接投资资本外流达到700-800亿美元，当时中国股市正遭遇更大的不确定性。而在8月汇改之后，这种外流的规模可能达到2,000亿美元。

不过报告援引IMF称，受益于中国中期基本面以及理想的政策，中国经济仍很稳健，加上人民币实际有效汇率过去一年持续升值，依此评估人民币汇率已经不再低估。而今年8月中旬，中国央行高级官员强调，经常账户盈余和较强的经济增长将为人民币提供支持。

美国《１９８８年综合贸易与竞争力法案》规定，美国财政部每半年要向国会提交一次有关主要贸易伙伴的《国际经济和汇率政策报告》，涉及中国、日本、韩国、欧元区、英国、巴西、加拿大等经济体，这些经济体约占美国对外贸易总量的四分之三。奥巴马政府在之前提交的报告中，均未把中国列为汇率操纵国。（完）

更多细节，请点选美国财政部网站(here%20(FXR)_FINAL.PDF) (发稿 李文科/张金栋; 审校 黄凯)