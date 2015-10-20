台湾债市：五年公债殖利率收跌至日低，关注明日20年新券标售结果

* 五年公债殖利率收跌至日低 * 关注明日20年新券标售结果 * 明日104/13殖利率区间估0.76-0.80% 路透台北10月20日 - 台湾指标五年公债104/13 殖利率周二收跌至日低； 交易员表示，随着104/13卖需已大致去化，该券殖利率略往下移；不过周三将标售20年新券 104/14期 ，今日主流券殖利率修正幅度有限，静待标债变数厘清。 他们指出，10年券104/12殖利率也同步收低，惟因又有新一期增额券将于周五展开发行 前交易，市场对该券操作转趋保守致该档现券较为承压，该券殖利率降幅明显不如五年券10 4/13。 〞明天早上交投会变淡，等中午标债结果出来。〞一位大型民营银行交易员说。 本周三(21日)央行将代财政部发行104/14期20年公债，金额预定300亿台币，下周一(26 日)发行。路透调查显示，由于台债殖利率曲线趋于陡峭，提高寿险参与长券标售的意愿， 且寿险及银行端资金去化压力仍大，预计该期公债得标利率将落在1.85-1.90%。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.76-0.80%；10年公债104/12期A04 112=TWO则在1.16-1.20%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -2.08 0.7812% 0.7812-0.8000% 71.50 本周余日国际重要经济数据和事件有： 10/20(二)：台湾公布9月外销订单年变动率；德 国9月生产者物价指数；英国央行总裁 卡尼及副总裁贝利参加英国下议院财政委员会会议； 欧元区8月未经季节调整经常帐；欧元 区8月净投资；美国9月建筑许可年率；房屋开工年率 ；巴西央行举行货币政策委员会会议 。 10/21(三)：英国公共部门净借款；加拿大央行利率决定；巴西央行利率决定。 10/22(四)：台湾主计总处公布9月季调失业率；韩国国内生产总值(GDP)初值；欧洲10 月央行利率决定(再融资利率)；欧元区消费者信心指数10月初值；法国10月企业景气指数； 英国9月零售销售；美国9月成屋销售年率；美国9月领先指标；英国财政大臣奥斯本在英国 下议院财政委员会讨论英国央行议案；美联储原副主席Donald Kohn出席讨论会；欧洲央行 管理委员会会议。 10/23(五)：台湾公布9月工业生产指数年变动率；台湾公布9月M2年增率；法国Markit 制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值； 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；美国Markit制造业采购经理人指数(P M I)。 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.8620 10 104/12 1.1900 5 104/13 0.7812 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)