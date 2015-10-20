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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 16:44 BJT

台湾债市：五年公债殖利率收跌至日低，关注明日20年新券标售结果

* 五年公债殖利率收跌至日低
    * 关注明日20年新券标售结果
    * 明日104/13殖利率区间估0.76-0.80%

    路透台北10月20日 - 台湾指标五年公债104/13 殖利率周二收跌至日低；
交易员表示，随着104/13卖需已大致去化，该券殖利率略往下移；不过周三将标售20年新券
104/14期 ，今日主流券殖利率修正幅度有限，静待标债变数厘清。
    
    他们指出，10年券104/12殖利率也同步收低，惟因又有新一期增额券将于周五展开发行
前交易，市场对该券操作转趋保守致该档现券较为承压，该券殖利率降幅明显不如五年券10
4/13。
    
    〞明天早上交投会变淡，等中午标债结果出来。〞一位大型民营银行交易员说。
  
    本周三(21日)央行将代财政部发行104/14期20年公债，金额预定300亿台币，下周一(26
日)发行。路透调查显示，由于台债殖利率曲线趋于陡峭，提高寿险参与长券标售的意愿，
且寿险及银行端资金去化压力仍大，预计该期公债得标利率将落在1.85-1.90%。 
    
    交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.76-0.80%；10年公债104/12期A04
112=TWO则在1.16-1.20%。                          
      收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                
   5  104/13                   -2.08      0.7812%   0.7812-0.8000%      71.50
 
    本周余日国际重要经济数据和事件有：
    10/20(二)：台湾公布9月外销订单年变动率；德 国9月生产者物价指数；英国央行总裁
卡尼及副总裁贝利参加英国下议院财政委员会会议； 欧元区8月未经季节调整经常帐；欧元
区8月净投资；美国9月建筑许可年率；房屋开工年率 ；巴西央行举行货币政策委员会会议
。

    10/21(三)：英国公共部门净借款；加拿大央行利率决定；巴西央行利率决定。

    10/22(四)：台湾主计总处公布9月季调失业率；韩国国内生产总值(GDP)初值；欧洲10 
月央行利率决定(再融资利率)；欧元区消费者信心指数10月初值；法国10月企业景气指数；
 英国9月零售销售；美国9月成屋销售年率；美国9月领先指标；英国财政大臣奥斯本在英国
 下议院财政委员会讨论英国央行议案；美联储原副主席Donald Kohn出席讨论会；欧洲央行
 管理委员会会议。

    10/23(五)：台湾公布9月工业生产指数年变动率；台湾公布9月M2年增率；法国Markit 
制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；
 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值；美国Markit制造业采购经理人指数(P
M I)。
         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                        1.8620
         10      104/12                        1.1900
          5      104/13                        0.7812
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)       

 (记者 詹静宜；审校 林高丽)

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