欧洲汇市：英镑兑欧元持坚于三周高点附近，兑美元升破1.55

福布斯指出，就算把相关问题对主要贸易伙伴--德国的冲击考虑在内，英国经济对于发展中国家的问题曝险程度有限。

英镑兑美元 涨0.2%至1.5495，尽早稍早一度涨至1.5506高位。欧元兑英镑 略降至0.7319，周一曾跌至0.7310，创9月25日以来最低。

“市场将分析两位政策制定者的讲话，以从中寻找近期升息可能性的线索及针对英国退出欧盟的影响方面的研究，”FXCM外汇策略师Ilya Spivak称。

对于外汇投资者而言，卡尼周二的证词陈述将具有重大意义。他上个月曾表示，英国升息情况会在年底左右变得更为明朗，但是由于整体通胀数据表现不温不火，加之对全球经济成长的担忧，投资者将预期的英国央行首次升息时点推迟至2016年第四季。.

摩根士丹利分析师在研报中称，如果周四的零售销售数据显示9月重现上升，英镑有望进一步上涨。市场预期英国零售销售较上年同期上升4.8%，若升幅高于预期，则将引发投资者将英国首次升息时点预期提前。(完)

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