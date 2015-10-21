重温稿-《台湾新债预测》20年期104/14公债得标利率料落在1.85-1.90%

* 标售标的：20年公债104/14

* 标售时间：周三(21日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：1.85-1.90%

* 受访机构：11家

路透台北10月20日 - 台湾央行周三将代财政部标售20年期公债104/14 ，此为今年最后一档长券标售。路透调查显示，由于台债殖利率曲线趋于陡峭，提高寿险参与长券标售的意愿，且寿险及银行端资金去化压力仍大，预计该期公债得标利率将落在1.85-1.90%。

路透周二采访11家金融机构，包括五家大型寿险、四家大型银行及两家证券商。预估中值为1.85%-1.90%；大区间则落在1.85%-1.92%。

由于目前整体市场资金宽裕，部分寿险及银行对长券仍有资金配置需求，但因20年新券在发行前交易期间殖利率主要成交在1.86-1.88%，也让部分寿险兴趣缺缺，直接表达不会积极参与竞标。

本次104/14期公债预计标售300亿台币，下周一(26日)发行。

周二该期公债发行前交易殖利率跌0.80个基点，报1.8620%；发行前交易区间介于1.8600-1.8900%。

前次同天期公债104/7期 于4月10日标售，得标利率为2.18%，发行额300亿台币。

以下为交易员观点整理：

--今日10年及20年指标公债间的殖利率利差约67个基点，虽从今年8月的73个基点渐有收敛，但仍处于相对高档，在利差够宽的情况下将提高寿险端参与竞标的意愿。

--由于台湾央行于9月底宣布降息半码，市场对央行是否再祭出降息政策仍有疑虑，而20年公债持券时间较长，对长债标售意愿并不积极，且今日该券发行前交易殖利率仅落在1.86%左右，基于投资标的效益考量，部分资金仍将持续转进国际板债券。

--此券为今年最后一档长券标售，距离上次标售也达半年之久，而明年长券发行量恐会减少，寿险业仍会增补长券筹码的需求，且此档标售金额仅300亿台币并不多，对该券标售结果持中性看法，预估得标利率落在发行前交易的主要交投区间。

--自金管会开放保险业投资国际债券不纳入海外投资计算以来，让长券端标售利率一度趋扬，但随着央行数度调降银行间隔夜拆款利率，市场交投转趋偏多，料此次20年长券标售将成为跌破2%的重要分水岭。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位

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大型寿险一 1.85% 1.90%

大型寿险二 1.85% 1.90%

大型寿险三 1.85% 1.90%

大型寿险四 1.87% 1.92%

大型寿险五 1.85% 1.90%

大型银行一 1.85% 1.89%

大型银行二 1.85% 1.87%

大型银行三 1.87% 1.88%

大型银行四 1.86% 1.88%

大型证券商一 1.85% 1.90%

大型证券商二 1.85% 1.90%

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