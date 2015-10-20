《汇市简讯》新西兰元兑美元支撑位在0.6780，关注恒天然奶制品拍卖

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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0931GMT
* 0.6838美元为欧洲盘中高点，之前0.6820上方的止损盘被触发
* 0.6820为周一高点，也是周末前从周五低点0.6785反弹所及的高点
* 0.6782为周一低点(随后升至0.6820)。0.6784为亚洲盘低点
* 恒天然的奶制品拍卖结果料将在1400-1500GMT前后公布
* 奶制品价格料小幅上升，之前四次拍卖结果分别为上升9.9%、16.5%、10.9%和14.8%
* 新西兰24年间奶牛数量下降的报导：bit.ly/1MAS6Cg (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张明钧)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。