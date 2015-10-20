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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 17:47 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元支撑位在0.6780，关注恒天然奶制品拍卖

0931GMT

* 0.6838美元为欧洲盘中高点，之前0.6820上方的止损盘被触发

* 0.6820为周一高点，也是周末前从周五低点0.6785反弹所及的高点

* 0.6782为周一低点(随后升至0.6820)。0.6784为亚洲盘低点

* 恒天然的奶制品拍卖结果料将在1400-1500GMT前后公布

* 奶制品价格料小幅上升，之前四次拍卖结果分别为上升9.9%、16.5%、10.9%和14.8%

* 新西兰24年间奶牛数量下降的报导：bit.ly/1MAS6Cg (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张明钧)

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