香港房地产：新鸿基地产以逾6.7亿港元中标新界石门商贸用地，符市场预期

路透香港10月20日 - 香港政府周二宣布，一幅位于新界沙田石门的商贸用地，由本地大型发展商--新鸿基地产 以6.755亿港元中标，符合市场预期。

该幅土地上周五截标，市场反应热烈，地政总署共接获13份标书，最终由出价最高的新地，击败长实地产 、信和置业 、嘉华地产 ，以及多家小型发展商等投得。

该幅土地地盘面积约为1,700平方米，指定作非住宅用途（不包括酒店、加油站及院舍），估计可建楼面面积约17.38万平方尺，以中标价计，相当于每平方尺楼面地价约3,886港元。