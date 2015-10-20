香港房地产：新鸿基地产以逾6.7亿港元中标新界石门商贸用地，符市场预期

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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路透香港10月20日 - 香港政府周二宣布，一幅位于新界沙田石门的商贸用地，由本地大型发展商--新鸿基地产 以6.755亿港元中标，符合市场预期。
该幅土地上周五截标，市场反应热烈，地政总署共接获13份标书，最终由出价最高的新地，击败长实地产 、信和置业 、嘉华地产 ，以及多家小型发展商等投得。
该幅土地地盘面积约为1,700平方米，指定作非住宅用途（不包括酒店、加油站及院舍），估计可建楼面面积约17.38万平方尺，以中标价计，相当于每平方尺楼面地价约3,886港元。
美联及中原测量师此前分别估计该土地成交价为5.737亿港元及6.95亿港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。