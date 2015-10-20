中国新债：福建省下周二将招标发行总额41亿元一般及专项地方债

路透上海10月20日 - 中国福建省财政厅周二公告，将于下周二(27日)招标发行总额41亿元人民币地方债，其中一般债31亿元，专项债分为两批发行，分别为6.5亿元和3.5亿元。

上述一般地方债为福建省今年第四批一般债，全部为新增债券。期限分为三、五、七、10年，除三年期计划发行规模为3.1亿元外，其余三期规模均为9.3亿元。

而此次招标发行的专项债分为两批发行，其中福建省今年第三批专项债6.5亿元，均为新增债券，期限五年和10年，计划发行规模分别为3.3亿元和3.2亿元。福建省今年第四批专项债规模为3.5亿元，亦全部为新增债券，五年和10年期分别计划发行1.8亿元和1.7亿元。

具体招标时间上，第三批专项债券为10月27日下午13:20-14:00，第四批专项债招标时间为14:20-15:00，一般债券为下午15:20-16:00，均自10月28日起发行并计息，10月30日发行结束。中债资信评估有限责任公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而9月10日招标的江苏三年专项债中标利率较下限上浮31个bp，则创今年以来公开招标地方债除流标一期外的上浮幅度新高。(完)

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here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)