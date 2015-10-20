中国金融：RMBS发行扩容，资产荒及信用风险凸显证券化产品配置价值

路透北京10月20日 - 随着中国银行间债券市场各主要品种收益率下行，个人住房抵押贷款资产支持证券（RMBS）迎来宝贵的发行窗口期。北京银行日前发行了近30亿元人民币的RMBS，发行规模再创注册制以来RMBS单期产品发行记录。

中债资信金融业务部总经理郑佳指出，股市低迷理财资金撤出，资金配置压力较大，债券发行利率仍有下行压力的市场环境有利于RMBS的产品孵化。

一位参与承销人士向路透表示，北京银行该次RMBS产品发行顺畅也超市场预期，从最终发行结果看，各档利率创市场新低；其中，优先A1档发行利率3.25%，优先A2档发行利率4.10%。

另一位参了解该RMBS产品簿记建档发行过程的银行人士称，现在整个市场缺资产，是次产品发行量并不大，销售没有问题。

“随着北京银行、江苏江南农商行发行RMBS，我们看到发起主体的范围进一步扩充，不再仅仅是邮储银行、建设银行、招商银行，更多的发起机构确实有盘活个人住房抵押贷款的内部动力。”郑佳表示。

路透根据中国央行公布的信贷资产支持证券核准发行一览表中数据测算，今年4月份正式启动资产支持证券注册发行以来，个人住房抵押贷款资产支持证券获批注册发行的额度已经到达2,150亿元。其中既有全国性国有、股份制商业银行，也有区域性地方法人银行。

对于当前资产证券化市场，郑佳进一步指出，一方面已获准注册发行资产支持证券（ABS）的各家金融机构成为市场活跃发起主体，已发行、正在开展的项目形成滚动态势；另一方面地方城商行、农商行作为新主体进入市场，虽然推动进度较慢，但是已着手开展前期内部组织协调、外部遴选机构等工作。

不仅是发行成本下行引致的ABS市场供给动力增强，随着中国股市开始大幅波动以来逐渐形成的“资产荒”，加上经济逆周期不断升高的信用风险，ABS这一种类产品的配置价值突显，有券商资管人士透露，其部门正在研究成立ABS投资团队。

对于北京银行发行的该笔RMBS产品的基础资产质量，中债资信报告称，其入池贷款借款人加权平均年龄42.94岁，还款能力较强；基础资产池共计5,779笔贷款，单笔最大贷款占资产池金额占比为0.57%，借款人集中度很低；并且入池资产中抵押物均处于一线和二线城市，整体看，基础资产质量较高。

与之相比的是信用债品种风险事件频发，周一，中钢股份发布关于“10中钢债”延期付息的公告称，公司将延期支付本期利息。这意味着中钢债或成为第一只打破刚兑的企业债。

**证券化产品投资最后一公里**

本次北京银行发行的RMBS产品市场认可度较高的另一个和原因是为适应投资者需求，是次发行产品的现金流分割更加细致。中债资信报告指出，本单RMBS产品将优先A档切分为优先A-1和优先A-2档，优先A-1档期限较短。

“近期发行的RMBS产品均将优先A档切割细分，一方面多层级有利于迎合各类投资者对收益和期限的不同需求，另一方面细分后的各挡证券发行利率有所降低，有利于提高次级档收益。”中债资信称。

尽管为了对接市场实际需求，ABS产品发行方一直在进行努力；但证券化产品被市场普遍认可还差“最后一公里”。

“RMBS基础资产加权收益若是6%，优先A应该也不到4%，期限一年又没有流动性，影响机构购买的积极性。”某国内知名券商固定收益分析师称。

一位商业银行资管部门人士坦言ABS投资“尴尬”称，ABS产品优先A级的收益率太低，不能满足收益要求，而优先B级的评级又达不到投资标准；而且ABS品种在银行间也难以质押获得流动性。

另一位银行自营部门人士则表示，现在ABS产品还不是其自营投资中的合格投资品，所以每一单投资都要特批；尽管目前高层力推，但是买的还是不多。