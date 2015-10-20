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市场报道 | 2015年 10月 20日 星期二 18:19 BJT

全球贵金属：10月19日SPDR黄金持仓上升0.52%，iShares白银持仓持平

路透10月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus
t 周一黄金持仓较上周五上升0.52%，同期全球最大的白银ETF--iSha
res Silver Trust 的白银持仓持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)     日期    持仓量(盎司)     日期   
     变动     增减
    SPDR      22,419,597.1     10月19日  22,304,698.9   10月16日
 114,898.2   0.52%
    iShares  315,152,346.9     10月19日 315,152,346.9   10月16日
       0.0   0.00% (完)
  
 (编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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