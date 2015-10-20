全球贵金属：10月19日SPDR黄金持仓上升0.52%，iShares白银持仓持平

路透10月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus t 周一黄金持仓较上周五上升0.52%，同期全球最大的白银ETF--iSha res Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 22,419,597.1 10月19日 22,304,698.9 10月16日 114,898.2 0.52% iShares 315,152,346.9 10月19日 315,152,346.9 10月16日 0.0 0.00% (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)