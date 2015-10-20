全球贵金属：10月19日SPDR黄金持仓上升0.52%，iShares白银持仓持平

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透10月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus t 周一黄金持仓较上周五上升0.52%，同期全球最大的白银ETF--iSha res Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 22,419,597.1 10月19日 22,304,698.9 10月16日 114,898.2 0.52% iShares 315,152,346.9 10月19日 315,152,346.9 10月16日 0.0 0.00% (完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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