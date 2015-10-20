亚洲橡胶：TOCOM期胶连三日收跌，受中国需求疑虑拖累

原油价格周一下跌约4%，不过周二已因空头回补而趋稳；原油市场已经因为中国经济成长放缓而重挫，此前汽油期货价格大跌更增添原油市场压力。

Gu称，“但市场之后因为上海股市走强而获得些许支撑。”

中国主要股指收盘上涨超过1%，小盘股走强重燃投资人兴致，在最后一小时带动所有板块全面上扬；此前大盘受到蓝筹股不振压抑。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 跌105元人民币，收于每吨11,375元人民币。

Gu补充道，“中国需求不振的疑虑虽挥之不去，但有部分被TOCOM橡胶库存下滑所抵销。预料指标胶价下周之前将维持窄幅区间波动，直到10月合约到期为止。”

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤125.4美分，上涨0.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦/张明钧; 审校 李爽/张荻)