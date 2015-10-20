国际油市：亚洲柴油供应未来数月料增多，因韩国和中国产量增加

路透新加坡10月20日 - 亚洲柴油供应未来数月料将增多，业内消息人士称，这是因为在产能提高后，韩国和中国炼厂的产量将增加。

业内消息人士称，韩国Hyundai Oilbank位于大山(Daesan)日加工量39万桶的炼厂满负荷运转，为冬季需求旺季做准备。

“(该炼厂)满负荷运转是为冬季需求旺季做准备，届时包括煤油在内的取暖油将获强劲需求，”消息人士补充称，由于该事宜较为敏感，消息人士均拒绝具名。

业内消息人士称，另一家韩国炼厂S-Oil Corp未处检修状态的炼油设施接近最大产能，以弥补检修中设施的产量损失。

中国石化称，已完成华东一处炼厂的扩建工程，新增了一个日加工能力10万桶的原油装置，并计划在第四季增产。

中国石化在集团网站发布的报告中称，位于江西省的九江石化将在第四季使原油加工量增加20%。

在巴基斯坦国家石油公司标购1万吨船期11-12月的航煤交易中，科威特Independent Petroleum Group提出的报价最低，较中东报价每桶升水7.56美元。

招标方面无最新消息。

新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有航煤交易。

兴隆向道达尔买进25万桶含硫500ppm柴油，11月4-8日装运，每桶较10月21-27日新加坡平均报价升水0.10美元。(完)

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