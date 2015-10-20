国际油市：亚洲柴油供应未来数月料增多，因韩国和中国产量增加

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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路透新加坡10月20日 - 亚洲柴油供应未来数月料将增多，业内消息人士称，这是因为在产能提高后，韩国和中国炼厂的产量将增加。
业内消息人士称，韩国Hyundai Oilbank位于大山(Daesan)日加工量39万桶的炼厂满负荷运转，为冬季需求旺季做准备。
“(该炼厂)满负荷运转是为冬季需求旺季做准备，届时包括煤油在内的取暖油将获强劲需求，”消息人士补充称，由于该事宜较为敏感，消息人士均拒绝具名。
业内消息人士称，另一家韩国炼厂S-Oil Corp未处检修状态的炼油设施接近最大产能，以弥补检修中设施的产量损失。
中国石化称，已完成华东一处炼厂的扩建工程，新增了一个日加工能力10万桶的原油装置，并计划在第四季增产。
中国石化在集团网站发布的报告中称，位于江西省的九江石化将在第四季使原油加工量增加20%。
在巴基斯坦国家石油公司标购1万吨船期11-12月的航煤交易中，科威特Independent Petroleum Group提出的报价最低，较中东报价每桶升水7.56美元。
招标方面无最新消息。
新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有航煤交易。
兴隆向道达尔买进25万桶含硫500ppm柴油，11月4-8日装运，每桶较10月21-27日新加坡平均报价升水0.10美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 张涛)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。