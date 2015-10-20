欧洲个股：法国兴业银行打算在法国零售银行部门裁减2,000个职位--工会

路透巴黎10月20日 - 法国劳工民主联合会(CFDT)周二在一份声明中表示，法国兴业银行 想在法国零售银行部门裁减2,000个职位并关闭400个分支。

上月有消息称，该银行正在考虑关闭在法国的大约2,000个分支中的20%。

“裁员数量没有得到证实，有待于与工会协商，”法国兴业银行在声明中表示，并称裁员将通过退休计划来进行。

在低利率环境下，且移动与互联网银行越来越受客户欢迎，欧洲各地的银行都在重组零售业务。

法国兴业银行上月表示，通过自愿离职与合同到期后不再续约，计划在法国裁员420人。此为该行在2015-2017年节省8.5亿欧元成本的计划内容之一。 (完)