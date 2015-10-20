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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 19:50 BJT

美国个股：百胜集团计划将中国业务分拆成为一家上市公司

拆分完成后，百胜集团将由现任执行长Greg Creed领导，Yum China将由今年8月获任中国业务执行长的Micky Pant掌舵。

预计拆分工作将于2016年底完成。

Yum China在1,000多座城市中设有约6,900家餐馆。百盛集团称，其中国业务仍致力于在2015年新开约700家餐馆的计划，计划未来将在华餐馆数量扩张至20,000家以上。

百盛集团股价周二盘前上涨近5.3%。(完) (编译 张荻/刘秀红；审校 张涛)

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