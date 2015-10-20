美国个股：百胜集团计划将中国业务分拆成为一家上市公司

拆分完成后，百胜集团将由现任执行长Greg Creed领导，Yum China将由今年8月获任中国业务执行长的Micky Pant掌舵。

预计拆分工作将于2016年底完成。

Yum China在1,000多座城市中设有约6,900家餐馆。百盛集团称，其中国业务仍致力于在2015年新开约700家餐馆的计划，计划未来将在华餐馆数量扩张至20,000家以上。