美国个股：百胜集团计划将中国业务分拆成为一家上市公司

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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拆分完成后，百胜集团将由现任执行长Greg Creed领导，Yum China将由今年8月获任中国业务执行长的Micky Pant掌舵。
预计拆分工作将于2016年底完成。
Yum China在1,000多座城市中设有约6,900家餐馆。百盛集团称，其中国业务仍致力于在2015年新开约700家餐馆的计划，计划未来将在华餐馆数量扩张至20,000家以上。
百盛集团股价周二盘前上涨近5.3%。(完) (编译 张荻/刘秀红；审校 张涛)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。