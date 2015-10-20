东南亚股市：涨跌不一，金融类股及资金外流拖累马来西亚股市下跌

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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路透10月20日 - 东南亚股市周二涨跌不一，马来西亚指标股指收于一周半最低，因中国疲弱增长数据打压大宗商品价格，令风险偏好受抑。
马来西亚股市 跌0.8%至1,705.03点，为10月8日以来最低收盘水平，资金外流规模达1,292万美元。
其中金融类股领跌，联昌集团 和马来西亚大众银行 分别跌3.4%和0.5%。
中国第三季经济成长数据为全球金融危机以来最弱，但仍好于市场此前的预期。
但分析师称，该数据对大宗商品而言令人担忧，有可能会逆转12月当季大宗商品的需求预期。
越南指标VN指数 收低0.7%，银行类股领跌；新加坡海峡时报指数 则下跌0.2%。
印尼股市 微涨0.4%，泰国股市 和菲律宾股市 分别收高0.1%。
外资买超1,189万美元泰股。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 350.33 -2.20 -0.62 -14.71 410.77
新加坡 3019.03 -5.47 -0.18 -10.29 3365.15
马来西亚 1705.03 -13.17 -0.77 -3.19 1761.25
泰国 1418.63 1.72 +0.12 -5.28 1497.67
印尼 4585.82 15.98 +0.35 -12.27 5226.95
菲律宾 7060.85 5.99 +0.08 -2.35 7230.57
越南 590.45 -4.16 -0.70 +8.21 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红；审校 张荻)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。