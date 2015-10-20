国际油市：亚洲石脑油裂解价差连跌三日，汽油裂解价差创六个半月最低

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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路透新加坡10月20日 - 亚洲石脑油裂解价差连续第三个交易日下跌，徘徊于每吨81.75美元的三周低位附近。交易商称，这是因为更多船货从欧洲和地中海地区发往亚洲。
下月抵达亚洲的西方船货目前预计接近190万吨，高于此前预期的180万吨。
交易商称，船运成本下降及较高的炼厂加工量，这可能是欧洲石脑油供应增多的原因所在。
欧盟15国和挪威最新的数据显示，9月欧洲炼厂原油加工量较前月微升0.8%。
“欧洲船货继续流向亚洲。据我所见，有迹象支持石脑油多头行情，”新加坡一位交易商称。
较低的原油价格导致炼油利润率持坚，而且今年全球汽油需求意外强劲，这些因素均鼓励炼厂加大马力生产。
路透数据显示，过去一周新加坡炼油利润率平均每桶6.33美元，较8月均值高出0.52美元。
但数据还显示，由于高峰需求退去，亚洲汽油裂解价差承压，周二触及每桶9.50美元，为4月9日以来最低。GL92-SIN-CRK
标购方面的消息，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)售出18,000-20,000吨石脑油，船期为10月29日至11月3日，买家为泰国PTT，离岸价(FOB)较公司自己的价格公式每吨升水约1美元。
Pakistan State Oil料将标购45万吨汽油，分为九批船货，各为5万吨，2015年12月和2016年1月交付。
新加坡现货交易方面，Phillips 66向道达尔以每桶57.80美元售出一批92号汽油船货，船期11月4-8日。
伊藤忠商事向卢克石油(Lukoil)买进一批石脑油船货，12月上半个月装运，每吨为444美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 张荻)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。