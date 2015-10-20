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市场报道 | 2015年 10月 20日 星期二 20:44 BJT

美股业绩：纽约梅隆银行季度获利下降23%，但优于预期

路透波士顿10月20日 - 纽约梅隆银行 周二公布第三季获利较上年同期下降23%，但优于分析师的预期，并称因削减员工成本而带来非利息费用下降。上年同期获利中包含一次性收益。

在截至9月30日的三个月，净利降至8.2亿美元或每股0.74美元，上年同期分别为10.7亿美元和0.93美元。

汤森路透I/B/E/S调查的分析师预期，第三季每股盈余为0.71美元。

营收为37.9亿美元，同比下降18%，但经调整后上升1%。(完)

(编译 张涛；审校 张荻)

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