美股业绩：纽约梅隆银行季度获利下降23%，但优于预期

路透波士顿10月20日 - 纽约梅隆银行 周二公布第三季获利较上年同期下降23%，但优于分析师的预期，并称因削减员工成本而带来非利息费用下降。上年同期获利中包含一次性收益。

在截至9月30日的三个月，净利降至8.2亿美元或每股0.74美元，上年同期分别为10.7亿美元和0.93美元。