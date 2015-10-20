美股业绩：纽约梅隆银行季度获利下降23%，但优于预期

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透波士顿10月20日 - 纽约梅隆银行 周二公布第三季获利较上年同期下降23%，但优于分析师的预期，并称因削减员工成本而带来非利息费用下降。上年同期获利中包含一次性收益。
在截至9月30日的三个月，净利降至8.2亿美元或每股0.74美元，上年同期分别为10.7亿美元和0.93美元。
汤森路透I/B/E/S调查的分析师预期，第三季每股盈余为0.71美元。
营收为37.9亿美元，同比下降18%，但经调整后上升1%。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选