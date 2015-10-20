国际油市：亚洲燃料油裂解价差涨至两周高位，但供应增速超过需求

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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路透新加坡10月20日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差涨至两周高位附近，受到近期较低的原油价格推动。
路透数据显示，裂解价差周二收窄约7%至每桶贴水8.63美元，为10月6日以来最窄。
但交易商重申，市场上充斥着燃料油，不过炼厂开工率处于高位，以充分把握近期原油价格较低带来的稳健炼油利润。
举例而言，路透数据显示，过去一周新加坡炼油利润平均每桶6.33美元，较8月均值高出0.52美元。
韩国Hyundai Oilbank的炼厂满负荷运行，而S-Oil Corp则接近最大产能。
Hyundai的大山(Daesan)炼厂日加工量39万桶，S-Oil在蔚山(Ulsan)的炼厂日加工量66.9万桶。
中国国家统计局公布的数据显示，中国9月燃料油产量为208万吨，较上年同期增长6.1%。
招标方面的消息，巴基斯坦国家石油公司(PSO)将标购共计127.5万吨燃料油，2015年11月至2016年2月交付。其中包括97.5万吨125-cst船货及30万吨120-cst船货。
韩国East-West Power Co Ltd (EWP)购入5万吨高硫燃料油，10月30日至11月3日抵达蔚山，成本加运费价(C&F)每吨升水6.08美元。
新加坡现货市场无交易达成，不过针对380-cst燃料油的五项标售获得约10个出价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 张涛)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。