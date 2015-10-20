国际油市：亚洲燃料油裂解价差涨至两周高位，但供应增速超过需求

路透新加坡10月20日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差涨至两周高位附近，受到近期较低的原油价格推动。

路透数据显示，裂解价差周二收窄约7%至每桶贴水8.63美元，为10月6日以来最窄。

但交易商重申，市场上充斥着燃料油，不过炼厂开工率处于高位，以充分把握近期原油价格较低带来的稳健炼油利润。

举例而言，路透数据显示，过去一周新加坡炼油利润平均每桶6.33美元，较8月均值高出0.52美元。

韩国Hyundai Oilbank的炼厂满负荷运行，而S-Oil Corp则接近最大产能。

Hyundai的大山(Daesan)炼厂日加工量39万桶，S-Oil在蔚山(Ulsan)的炼厂日加工量66.9万桶。

中国国家统计局公布的数据显示，中国9月燃料油产量为208万吨，较上年同期增长6.1%。

招标方面的消息，巴基斯坦国家石油公司(PSO)将标购共计127.5万吨燃料油，2015年11月至2016年2月交付。其中包括97.5万吨125-cst船货及30万吨120-cst船货。

韩国East-West Power Co Ltd (EWP)购入5万吨高硫燃料油，10月30日至11月3日抵达蔚山，成本加运费价(C&F)每吨升水6.08美元。

新加坡现货市场无交易达成，不过针对380-cst燃料油的五项标售获得约10个出价。(完)

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