全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船需求强劲

路透10月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上升，结束连续五天的跌势，主要因海岬型船需求强劲。

乾散货运价指数升15点，或2.01%，报762点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。