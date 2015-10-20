全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船需求强劲

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
路透10月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上升，结束连续五天的跌势，主要因海岬型船需求强劲。
乾散货运价指数升15点，或2.01%，报762点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上升87点，或6.63%，报1,399点。日均获利升674美元，报9,811美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌9点，或1.27%，报701点。日均获利下跌74美元，至5,620美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌3点，至368点，超灵便型船指数 下跌2点，报654点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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