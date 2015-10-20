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货币新闻 | 2015年 10月 20日 星期二 23:07 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船需求强劲

路透10月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上升，结束连续五天的跌势，主要因海岬型船需求强劲。

乾散货运价指数升15点，或2.01%，报762点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上升87点，或6.63%，报1,399点。日均获利升674美元，报9,811美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌9点，或1.27%，报701点。日均获利下跌74美元，至5,620美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌3点，至368点，超灵便型船指数 下跌2点，报654点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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