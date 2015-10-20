英国债市：英债整体下跌，但50年期英国新债需求创纪录

路透伦敦10月20日 - 英国债务管理局(DMO)周二称推出的新的50年期公债需求创纪录，促使其略为增加透过银团发售的长债规模。而英债二级市场整体下跌。

英国债务管理局透过银团发售47.5亿英镑（73.4亿美元）票息为2.5%于2065年7月到期的新债，需求规模达到219亿英镑。

这打破之前在去年6月透过银团发售30年英债时创下165亿英镑需求的纪录。

一些分析师表示，近几周长期英债价格下跌可能导致这次发售需求强劲，30年期英债自9月以来一直跑输可比美债和德债。

在二级市场，30年期英债 几无变动，报2.61%，稍早触及一个月高位2.627%，但英债表现好于德国和美国长债。