英国债市：英债整体下跌，但50年期英国新债需求创纪录

标题新闻：旧金山联储总裁重申支持今年开始缩减资产负债表，料政策恢复正常时规模会大大缩小
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路透伦敦10月20日 - 英国债务管理局(DMO)周二称推出的新的50年期公债需求创纪录，促使其略为增加透过银团发售的长债规模。而英债二级市场整体下跌。
英国债务管理局透过银团发售47.5亿英镑（73.4亿美元）票息为2.5%于2065年7月到期的新债，需求规模达到219亿英镑。
这打破之前在去年6月透过银团发售30年英债时创下165亿英镑需求的纪录。
一些分析师表示，近几周长期英债价格下跌可能导致这次发售需求强劲，30年期英债自9月以来一直跑输可比美债和德债。
在二级市场，30年期英债 几无变动，报2.61%，稍早触及一个月高位2.627%，但英债表现好于德国和美国长债。
英债整体下滑，10年期英债 收益率升4个基点，报1.87%，但可比德债价格跌幅较深，使两者利差收窄3个基点，报123个基点。(完)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
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