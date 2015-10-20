欧洲股市：受能源股下跌拖累收低，但Actelion上调盈利预估后上涨

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数下跌约0.5%
* Actelion上调盈利预估后股价攀升
* 意大利裕信银行称可能出售部分奥地利资产后上涨
路透伦敦/米兰10月20日 - 欧洲股市周二在昨天触及五周高位后收低，因能源股扩大跌幅，但生物企业Actelion上调盈利预估后股价攀升。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.45%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 也跌0.5%。
交易商表示，在没有任何因素支持近期市场涨势的情况下，投资者获利了结。焦点依然在本周美国企业季报和欧洲央行会议。
BP 和道达尔(Total) 等大型油企下跌，因油价在下跌一周后持稳。
欧洲最大的生物企业Actelion 劲涨3.7%，此前公司上调其全年营收预估。
欧洲第二大软件集团思爱普(SAP) 小升0.5%，因公司称第四季可能实现超过全年财务目标。
意大利裕信银行 上涨2.75%，此前该行称可能出售其部分奥地利资产。
希腊绩优股指数 攀升1.2%，表现好于其他欧洲股市，受助于该国的银行股上涨，因路透周二报导，据直接了解情况的两位高级银行人士称，针对希腊四大主要银行的资本补充需求将低于200亿欧元(227亿美元)。
英股富时100指数 收低0.11%，报6,345.13点，法国CAC 40指数 下跌0.64%，收报4,673.81点。德股DAX指数 收低0.16%，报10,147.68点。(完)
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