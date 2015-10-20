芝加哥期市：CBOT玉米跳升约1%，因在触及五周低位后出现低吸买盘

玉米价格涨幅受限，因收割迅速向前推进，美国农业部周一傍晚公布的数据显示，在大部份农田干燥的情况下，农户的收割进度高于五年均值。

不过，在玉米价格总体处于低位的情况下，农户仍不愿意卖出，且尽可能多地将新收割的玉米收储，指望日后价格上升时出售。农户销售速度缓慢在近几周支撑现货基差，且导致市场出现看涨套利交易，暗示短期需求强劲。