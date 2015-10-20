芝加哥期市：CBOT玉米跳升约1%，因在触及五周低位后出现低吸买盘

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透芝加哥10月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨约1%，交易商说，受技术性买入和低吸买盘支撑从五周低位反弹。
看涨套利交易使近月CBOT-12月玉米合约 相对于3月 和5月玉米期货 等远月合约上扬。
玉米价格涨幅受限，因收割迅速向前推进，美国农业部周一傍晚公布的数据显示，在大部份农田干燥的情况下，农户的收割进度高于五年均值。
不过，在玉米价格总体处于低位的情况下，农户仍不愿意卖出，且尽可能多地将新收割的玉米收储，指望日后价格上升时出售。农户销售速度缓慢在近几周支撑现货基差，且导致市场出现看涨套利交易，暗示短期需求强劲。
12月玉米合约 涨3-3/4美分，报3.76-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为266,841口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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