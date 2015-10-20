美国债市：公债收益率延续涨势，受助于美国房屋数据强劲

* 公债收益率连涨第四日

* 美国房屋开工数据好于预期

* 交易商等待下周美联储会议

路透纽约10月20日 - 美国公债收益率周二连续第四日上涨，受意外强劲的房屋数据提振，数据显示房屋建设仍然是不断放缓的美国经济中的一个亮点。

房屋数据公布前，公债价格本已延续始于上周的下跌趋势，但收益率仍留守在近期交投区间内，CRT Capital资深债券策略师Ian Lyngen说。

“你可能为美国公债跟随欧洲公债走势找到充分的理据，”他说。

欧洲公债周二也下跌，德国公债收益率升至三周高位，此前欧洲央行信贷调查结果乐观，平息了一些要求央行追加万亿欧元购债计划规模的呼声。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯的讲话也向公债施压，他在一次电视访问中表示，他预计美国将在短期内升息。

周二美国30年期公债 收益率的变动最大，最新报2.92%，价格下跌26/32，但收益率仍低于10月9日触及的本月高位2.97%。

指标10年期美国公债 价格下滑12/32，收益率报2.07%。

美国三年期公债 价格微跌3/32，收益率报0.93%。五年期美债 价格跌6/32，收益率报1.38%。

公债市场交投清淡，因没有重大经济数据或事件带动市场走势，交易商正在等待下周举行的美联储政策会议，以判断决策者是否考虑结束近零利率政策。

“通胀数据将促使美联储按兵不动，肯定不会在10月会议上升息，”Action Economics董事总经理Kim Rupert说，“我预计美联储在12月升息的机率是40-60%。”

美国9月房屋开工大幅增加，因对出租公寓的需求强劲，该数据支撑美联储升息。

美国商务部周二称，9月房屋开工增加6.5%，经季节调整后年率为121万户，连续第六个月超过100万户，显示房屋市场正经历持续性复苏。路透调查的分析师预计9月新屋开工年率为115万户。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-32/32 (-02/32) 0.633

五年期公债 99-30/32 (-07/32) 1.390

10年期公债 99-12/32 (-13/32) 2.072

30年期公债 99-03/32 (-25/32) 2.921(完)

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