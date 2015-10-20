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市场报道 | 2015年 10月 21日 星期三 05:26 BJT

加拿大股市：因自由党在选举中大胜而收涨，建筑股攀升

路透多伦多10月20日 - 加拿大主要股指周二上涨，投资者对自由党在选举中大胜感到欣慰，自由党承诺将增加政府支出，以启动经济成长，建筑股和铁路股上涨，权重的资源和金融股也走高。

自由党在议会选举中赢得多数席位，消除了市场对加拿大可能出现少数党政府的担忧。尽管新政府计划实施赤字政策来刺激国内经济，但同时表示，将保持企业税率稳定。

“人们松一口气，他们买入那些应该从自由党承诺的政策中受益的板块，”ABC Funds投资组合经理Irwin Michael说。

加拿大自由党党魁特鲁多在选举前承诺，在三年内每年预算赤字100亿加元，用于投资基础设施和刺激乏力的经济增长。

工业股劲涨2.6%，非必需消费品股上扬1.9%，必需消费品股攀升1.1%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升83.54点，或0.61%，报13,841.92点。10大类股中有八种收高，金融股劲涨1.9%。尽管油价小幅下跌，但能源股跳涨2.6%。(完)

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