加拿大股市：因自由党在选举中大胜而收涨，建筑股攀升

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透多伦多10月20日 - 加拿大主要股指周二上涨，投资者对自由党在选举中大胜感到欣慰，自由党承诺将增加政府支出，以启动经济成长，建筑股和铁路股上涨，权重的资源和金融股也走高。
自由党在议会选举中赢得多数席位，消除了市场对加拿大可能出现少数党政府的担忧。尽管新政府计划实施赤字政策来刺激国内经济，但同时表示，将保持企业税率稳定。
“人们松一口气，他们买入那些应该从自由党承诺的政策中受益的板块，”ABC Funds投资组合经理Irwin Michael说。
加拿大自由党党魁特鲁多在选举前承诺，在三年内每年预算赤字100亿加元，用于投资基础设施和刺激乏力的经济增长。
工业股劲涨2.6%，非必需消费品股上扬1.9%，必需消费品股攀升1.1%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升83.54点，或0.61%，报13,841.92点。10大类股中有八种收高，金融股劲涨1.9%。尽管油价小幅下跌，但能源股跳涨2.6%。(完)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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