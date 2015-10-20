全球金市：黄金在连跌三日后上涨，因欧洲央行会议前美元下滑

路透纽约/伦敦10月20日 - 黄金价格周二上涨，为四个交易日来首次，因美元下滑，此前在欧洲央行政策会议前公布的欧元区借贷数据良好，提振欧元上涨。

技术性买盘也提振黄金在纽约交易时段的表现，结算价在1,170美元的支撑位以上，金价盘初在该水准以下。

“空头...现在最想看到的是黄金跌穿1,170美元并且留守在该水平以下，”forex.com技术分析师Fawad Razaqzada在一份市场评论中写道。

但尽管金价在向上推进，但“多头将需要增加押注，以推动黄金突破一些正在迫近或已经测试过的强劲阻力位区域，”Razaqzada说，他所指的是近期触及的1,190美元上方的三个半月高位。

2113 GMT，现货金 上涨0.5%，报每盎司1,176.41美元。

美国12月期金 收升4.70美元，报1,177.50美元。

欧元兑美元周二上扬，之前连跌三日，受助于欧元区经济数据稳健，以及欧洲央行官员的讲话暗示，短期内不会进一步放宽货币政策。欧洲央行公布的季度借贷数据显示，尽管近期全球市场震荡，但过去数月欧元区的银行放宽借贷标准的力度大于预期。这使欧洲央行扩大1万亿欧元资产购买计划规模的必要性降低，至少本周是如此。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)将推迟到明年才升息的预期也扶助支撑金价。

现货银 上涨0.4%，报15.89美元。

现货铂金 升0.6%，报1,015.24美元。现货钯金 涨1.3%，报691.50美元。(完)

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