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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 71.79 -0.86 -1.18 2363555

京东 26.53 -0.56 -2.07 7121941

新浪 46.11 +0.23 +0.50 514581

搜狐 47.07 +0.19 +0.41 129708

网易 139.20 +1.02 +0.74 552577

百度 153.21 -1.47 -0.95 2971681

台湾

台湾积体电路 22.31 +0.08 +0.36 1876611

联电 1.91 -0.03 -1.55 167843

日月光 5.80 +0.00 +0.00 242384

硅品精密 6.66 -0.01 -0.15 436931

和信超媒体 0.59 +0.00 +0.62 77808

友达 3.01 -0.08 -2.59 1606593

中华电信 31.06 +0.00 +0.00 54245

台湾国际航电 33.72 -0.31 -0.91 974661

香港

中国移动 61.95 +0.54 +0.88 233304

中国联通 13.39 -0.22 -1.62 170809

中国电信 52.65 +0.46 +0.88 14374

中芯国际 4.76 -0.08 -1.65 3841

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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