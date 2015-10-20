《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月20日

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 71.79 -0.86 -1.18 2363555
京东 26.53 -0.56 -2.07 7121941
新浪 46.11 +0.23 +0.50 514581
搜狐 47.07 +0.19 +0.41 129708
网易 139.20 +1.02 +0.74 552577
百度 153.21 -1.47 -0.95 2971681
台湾
台湾积体电路 22.31 +0.08 +0.36 1876611
联电 1.91 -0.03 -1.55 167843
日月光 5.80 +0.00 +0.00 242384
硅品精密 6.66 -0.01 -0.15 436931
和信超媒体 0.59 +0.00 +0.62 77808
友达 3.01 -0.08 -2.59 1606593
中华电信 31.06 +0.00 +0.00 54245
台湾国际航电 33.72 -0.31 -0.91 974661
香港
中国移动 61.95 +0.54 +0.88 233304
中国联通 13.39 -0.22 -1.62 170809
中国电信 52.65 +0.46 +0.88 14374
中芯国际 4.76 -0.08 -1.65 3841
(完)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。