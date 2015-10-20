日韩经济指标预测--10月21日-10月28日****

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月19日当周 10月20日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 9月 +3.4% +3.1% 进口(较上年同期) -11.7% -3.1% 贸易收支(亿日圆) 顺差844 逆差5,697 10月21日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入10,570 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入5,211 10月22日(四) 2300 韩国国内生产总值(GDP)初值(较上季) 第三季 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.2% 10月23日(五) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 51.0 10月26日当周 10月26日(一) 2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 103 10月27日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 -- +0.8% 10月28日(三) 2350 日本工业生产初值 9月 -- -1.2% 一个月预估 -- +0.1% 两个月预估 -- +4.4% (完)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。