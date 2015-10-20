澳新经济指标预测--10月21日-10月28日****

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预 估值 前值 10月19日当周 10月21日(三) 暂无重要数据公布 10月22日(四) 暂无重要数据公布 10月23日(五) 暂无重要数据公布 10月26日当周 10月26日(一) 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 9月 -- 47.7 出口(亿新西兰元) -- 37.3 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差10.35 截至9月的一年 -- 逆差33.31 10月27日(二) 暂无重要数据公布 10月28日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 -- +0.7% (较上年同期) -- +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) -- +0.5% (较上年同期) -- +2.4% 央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.6% (较上年同期) -- +2.2% 2000 新西兰央行利率决定 -- 2.75 % 2.75% (完)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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