欧洲经济指标预测--10月21日-10月28日****

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月19日当周
10月21日(三)
0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 9月 94 113.05
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余2.21
10月22日(四)
0645 法国企业景气指数 10月 正103 正104
0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 9月初值 -- 顺差14.7
0830 英国零售销售(较前月) 9月 +0.3% +0.2%
(较上年同期) +4.8% +3.7%
扣除能源的零售销售(较前月) +0.3% +0.1%
(较上年同期) +4.6% +3.5%
1145 欧洲央行利率决定(再融资利率) 10月 -- 0.05%
(存款利率) -- 负0.20%
1400 欧元区消费者信心指数 10月初值 负7.35 负7.10
10月23日(五)
0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月初值 50.2 50.6
服务业PMI 51.6 51.9
综合PMI -- 51.9
0730 德国Markit制造业PMI 10月初值 51.6 52.3
服务业PMI 53.9 54.1
综合PMI -- 54.1
0800 欧元区Markit制造业PMI 10月初值 51.7 52.0
服务业PMI 53.5 53.7
综合PMI 53.4 53.6
0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 8月 -- +0.6%
(未经季节调整，较上年同期) -- +10.4%
0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 8月 -- -1.1%
(未经季节调整，较上年同期) -- +2.3%
0900 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 8月 -- +0.4%
(未经季节调整，较上年同期) -- +1.7%
1000 意大利薪资通胀(较前月) 9月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.2%
10月26日当周
10月26-28日
0700 德国进口物价(较前月) 9月 -- -1.5%
(较上年同期) -- -3.1%
10月26日(一)
0900 德国IFO企业景气判断指数 10月 -- +108.5
现况指数 -- +114.0
预期指数 -- +103.3
0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 9月 46.743
10月27日(二)
0700 瑞银集团瑞士消费指数 9月 -- +1.63
0900 欧元区M3货供额年率 9月 -- +4.8%
对民间贷款 -- +1.0%
M3货供额三个月移动平均值 -- +5.0%
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 -- +0.7%
(较上年同期) -- +2.4%
10月28日(三)
0700 德国GfK消费者信心指数 11月 -- 正9.6
0745 法国消费者信心指数 10月 -- 97
0830 意大利消费者信心指数 10月 -- 112.7
0900 意大利企业信心指数 10月 -- 104.2
10月28日-11月2日
0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 -- -0.4%
(较上年同期) -- +2.5%(完)
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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