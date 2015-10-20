更新版 1-美国个股：百胜集团计划将中国业务分拆成为一家上市公司

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
(新增细节)
路透10月20日 - 百胜集团(Yum Brands) 表示，计划分拆旗下举足轻重的中国业务。这部分业务受到食品丑闻以及营销失误的困扰。百胜集团面临着近期加入公司董事会的维权股东的压力。
百胜集团是肯德基(KFC)、必胜客(Pizza Hut)和塔可钟(Taco Bell)的母公司。该股在美国股市盘初上涨约5%至75.22美元，午后回落至73.55美元，收于73.03美元。
这是维权股东--对冲基金Corvex Management加强对北美业务控制的最新迹象。
Corvex Management的执行长Keith Meister 5月份披露入股百胜集团，并在一个主要投资会议上公布了将百胜集团中国业务分拆为名为“Yum China”的新实体的计划。
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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